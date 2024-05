Siena, le nomine per il Palio. Bartolo Ambrosione di nuovo mossiere

Siena, 30 maggio 2024 – La giunta comunale di Siena ha nominato oggi Bartolo Ambrosione mossiere per il Palio del 2 luglio.

Tra gli altri ruoli della stessa Carriera in piazza del Campo la stessa giunta comunale, ha nominato Claudio Villani (Chiocciola), Paolo Bennati (Tartuca), Stefano Berrettini (Istrice) come ‘deputati della festa’; Carlo Frigerio (Aquila), Leonardo Terzani Scala (Selva), Massimo Cerretani (Drago) come ‘ispettori della pista’; Massimo Brogi (Torre), Fabio Miraldi (Drago), Alessandro Barabino Zondadari (Selva) come ‘giudici della vincita’ e Riccardo Frosini ‘maestro di campo’.