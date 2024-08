Maltempo a Siena, Palio rinviato per pioggia: carriera dell’Assunta 2024 rimandata a sabato 17 agosto

Siena, 16 agosto 2024 – Ancora una volta il Palio di Siena è stato rinviato per pioggia. Come era successo per ben due volte a luglio, anche la carriera dell’Assunta 2024 è stata rimandata a causa del maltempo. Le notizie in diretta:

16:09 La sindaca: "Decisione inevitabile" "È stata una decisione inevitabile". Lo ha detto ai microfoni di La7 la sindaca di Siena Nicoletta Fabio in seguito al rinvio del Palio dell'Assunta a causa del maltempo. 15:48 Esposta la bandiera verde, Palio rinviato per pioggia Esposta la bandiera verde, Palio rinviato per pioggia. La carriera dell'Assunta 2024 è stata rimandata a domani, sabato 17 agosto. La bandiera verde esposta dal Palazzo Pubblico e la fuga da piazza del Campo (Foto Lazzeroni) 15:37 Cosa dice il regolamento in caso di pioggia durante il Corteo Storico Ecco cosa dice il regolamento del Palio se piove durante il Corteo Storico. Articolo 90: Rinvio del Palio per pioggia In caso di pioggia che si verifichi durante lo sfilamento del Corteo Storico, o che, anche cadendo in precedenza, abbia resa la pista impraticabile o pericolosa, l'Autorità Comunale, udito il parere dei competenti propri uffici, dei Deputati della Festa e dei Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa, ha facoltà di rimandare il Palio al giorno successivo e di rinviarlo ulteriormente, se ciò fosse reso necessario dal permanere delle avverse condizioni atmosferiche. All'Autorità Comunale è pure riservata facoltà di rinviare, in accordo con l'Autorità di P.S. l'effettuazione del Palio, per motivi che interessino l'ordine pubblico. 15:34 Diminuisce la pioggia, si valuta la condizione del tufo A differenza di luglio, piazza del Campo non è stata svuotata. La pioggia è al momento diminuita e non è stata esposta la bandiera verde dal Palazzo Pubblico. Si sta attualmente valutando la condizione del tufo. 15:31 Palio di Provenzano rinviato due volte per pioggia A luglio il Palio di Provenzano era stato rinviato a causa della pioggia per ben due volte. 15:29 Pioggia durante il Corteo Storico, incognita partenza della carriera Sta piovendo durante il Corte Storico. Al momento non si hanno notizie sulla partenza della carriera. L'uscita dei cavalli è prevista per le ore 19. 15:16 Prosegue il Corteo Storico Prosegue il Corteo Storico sul tufo di Piazza del Campo. Sono entrate le comparse delle dieci Contrade, alfieri e tamburini stanno effettuando le sbandierate. 15:02 Vip e ospiti illustri Tanti i vip e gli ospiti illustri che assistono alla carriera. La regina Beatrice d’Olanda è accompagnata dalla principessa Mabel e dalle due figlie. Tra le altre personalità anche l'ambasciatore del Qatar Khaled Youssef Al-Sada, gli onorevoli Salvatore Caiata, Chiara Tenerini, Erica Mazzetti, Christopher Trott, ambasciatore britannico presso la Santa Sede, il fotografo Dan Winters, l'attrice Cristiana Dell'Anna, il premio Mangia 2024 (la massima onorificenza senese) Luca Venturi. È stata la contrada del Leocorno con il fantino Elias Mannucci detto Turbine sul cavallo Zentiles a vincere la provaccia del Palio (Foto Lazzeroni) 14:50 Cavalli e fantini, gli abbinamenti Selva: Tabacco, fantino Andrea Sanna detto Virgola

Lupa: Benitos; fantino Dino Pes detto Velluto

Valdimontone: Veranu; fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Onda: Canarinu; fantino Sebastiano Murtas detto Grandine

Nicchio: Brivido Sardo; fantino Federico Guglielmi detto Tamurè

Leocorno: Zentiles; fantino Elias Mannucci detto Turbine

Civetta: Zenis; fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio

Chiocciola: Comancio; fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo

Oca: Ares Elce; fantino Carlo Sanna detto Brigante

Istrice: Viso d'Angelo; fantino Giovanni Atzeni detto Tittia 14:45 La carica dei carabinieri Piazza del Campo è già gremita. Tanti applausi hanno accompagnato la "carica dei carabinieri" che precede l'ingresso del Corteo Storico. 14:40 Gli orari Alle 16:50 il Corteo Storico entra in piazza del Campo e alle 17:45 è prevista la chiusura dell'ultimo accesso da Via Duprè. Alle ore 19 l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà.