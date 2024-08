Palio, blitz animalista dentro Fonte Gaia: scatta la multa per i 5 attivisti, rischiano la denuncia per danneggiamento

Siena, 16 agosto 2024 - Fonte Gaia illuminata dalle lampade della polizia scientifica quando è già sera e il centro storico silenzioso, stante il Palio rinviato. I quattro animalisti che hanno ’occupato’ l’antica fonte, peraltro restaurata di recente, portati ormai in questura per gli accertamenti. Compreso il quinto che, all’inizio, era stato sensibilizzato dagli agenti affinché invitasse i suoi amici dell’associazione ’Ribellione animale’ ad uscire spontaneamente dalla Fonte. L’ha fatto ma poi lui stesso si è steso all’esterno dell’inferriata, venendo portato via di peso per primo dalle forze dell’ordine mentre i contradaioli radunati intorno applaudivano. Il reato che si potrebbe profilare è quello di danneggiamento ma a procedere sono gli uomini della Digos, sul posto anche il questore Ugo Angeloni. Tutto passerà poi sul tavolo della procura, una volta verificata la condizione del monumento. E’ stato utilizzato carbone vegetale nell’acqua, hanno detto gli stessi animalisti. I poliziotti hanno scattato fotografie ed effettuato rilievi che consentiranno di chiarire se Fonte Gaia ha subito danni appunto dall’azione compiuta.

Accertamenti della polizia scientifica dopo la protesta degli animalisti dentro Fonte Gaia (Foto Di Pietro)

Alle indagini della digos si affianca l’intervento della polizia municipale. I cinque attivisti hanno violato l’articolo 5 del Regolamento, per cui scatta una multa di 160 euro (la forbice è da 80 a 480) ad ognuno dei manifestanti con l’obbligo di ripristino. Dovranno pagare eventuali spese che si renderanno necessarie per Fonte Gaia a seguito del blitz. La manifestazione non sarebbe comunque potuta avvenire durante il Palio, se si fosse corso. Perché qui c’è sempre un vigile (non è da escludere che oggi la presenza di divise venga rafforzata) ed un operaio pronto per ogni necessità. In giornata novità sull’esito degli accertamenti relativi ai cinque giovani, fra cui tre ragazze.