Palio di Siena, la diretta: il grande giorno della carriera del 2 luglio

Siena, 2 luglio 2024 – È il grande giorno. Tutto pronto in piazza del Campo per il Palio. Per Siena quello della carriera del 2 luglio è uno dei momenti più attesi dell’anno, se non il momento più atteso dell’anno. Come ogni anno migliaia di persone in piazza per assistere alla carriera. Tanti i vip e gli ospiti presenti. Ecco la diretta del palio del 2 luglio:

14:36 Drappellone Il Drappellone del Palio di Siena del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano, è stato realizzato dall'artista Giovanni Gasparro, con una particolare menzione agli ottanta anni dalla Liberazione della città avvenuta il 3 luglio del 1944. Il 'cencio', altro nome che i senesi danno al Drappellone, è il 'premio' che va alla Contrada vittoriosa. Il Drappellone omaggia in una valenza cromatica estremamente chiara, accentuandone l'afflato mistico e trascendente, la figura della Vergine. 14:22 Gli orari Alle 19 Il drappellone viene issato sul Palco dei Giudici mentre si effettua la sbandierata finale, detta "della Vittoria" con gli Alfieri di tutte le Contrade. Le Contrade saranno ai canapi con uscita dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico alle 19:30. ​ 14:21 Ospiti e vip Hanno confermato la presenza, tra gli altri, l’ambasciatore Usa Jack Markell; il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti; il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli; il direttore dell’Agenzia dogane e monopoli, Roberto Alesse; l’onorevole Giovanni Donzelli; il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani; il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. E ancora l’ambasciatore della Croazia, Jasen Mesic; l’ambasciatore di Spagna, Miguel Angel Fernandez Palacios; il sottosegretario all’editoria, Alberto Barachini; l’ambasciatore alla Presidenza del consiglio, Marcello Apicella; il direttore Ippica del Masaf, Remo Chiodi e lo scrittore indiano Amitav Ghosh. 14:20 Fantini Ungaros, con Valdimontone, sarà montato da Jonatan Bartoletti detto 'Scompiglio' che proprio nel rione dei Servi vinse la sua seconda carriera nell'agosto del 2012. Giovanni Atzeni, detto 'Tittia', monterà invece Veranu, cavallo dell’Oca. Per lui all’attivo ci sono già tre palii: il primo nel luglio 2007, il secondo nel luglio 2011, il terzo nel luglio 2013. Carlo Sanna formerà invece l'accoppiata con Tabacco nell'Onda. Viso d'angelo, nella Pantera, sarà invece montato da Enrico Bruschelli detto 'Bellocchio'. Ecco quindi i cavalli esordienti: su Zenios nella Lupa va Andrea Coghe, mentre su Ares Elce nel Leocorno tocca a Sebastiano Murtas. Nella Civetta Federico Guglielmi va a montare Criptha, nel Nicchio su Akida ci sarà Elias Mannucci. I due fantini che per la prima volta corrono il Palio Mattia Chiavassa, nel Bruco, che va a montare Brivido Sardo. Nella Giraffa su Ardeglina c’è Gabriele Puligheddu. 14:18 Cavalli Questi i cavalli: Brivido Sardo assegnato alla contrada del Bruco. Ungaros a Valdimontone. Criptha alla Civetta. Viso d’angelo alla Pantera. Veranu all’Oca. Zenios alla Lupa. Akida al Nicchio. Ares Elce al Leocorno. Tabacco all’Onda e Ardeglina alla Giraffa. A Pantera, Onda, Valdimontone e Oca sono andati i cavalli con almeno una carriera alle spalle anche se nessuna vittoria. Gli altri cavalli tutti esordienti sono Ares Elce, Criptha, Akida, Ardeglina, Zenios e Brivido Sardo. 14:16 Contrade Bruco, Valdimontone, Civetta, Pantera, Oca, Lupa, Nicchio, Leocorno, Onda e Giraffa. Queste le contrade che si sfidano nella carriera di oggi. 14:12 Diretta tv Il Palio è in diretta tv su La7. Il collegamento comincia alle 17.20. Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini i telecronisti.