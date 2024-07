Febbre da Palio aspettando la corsa: bagno di selfie per il generale Vannacci

La febbre del Palio ti prende all’improvviso. Può venirti per un canto di contradaioli, con le voci che salgono prorompenti dopo inizi sussurrati. Per le bandiere che frusciano al ritmo dei tamburi. Perché ti contagia l’anima di Siena, che in questi giorni si rivela senza pudore. Succede anche in quest’estate un po’ stordita. In Piazza del Campo e nelle contrade il rito non lascia spazio alla confusione, ognuno sa cosa deve fare. In attesa che, domani sera, una Contrada vinca il Palio e tutte le altre lo perdano, anche se ognuna a modo suo. Il copione del Palio di Provenzano 2024 ha ritagliato il ruolo di favorite per Oca e Valdimontone. Soprattutto perché i due fantini più forti, Tittia (10 vittorie) e Scompiglio (5 Palii vinti) hanno scelto di montare Veranu nell’Oca e Ungaros nel Valdimontone. Sono i due cavalli migliori del lotto con sei esordienti, solo perché sono stati scelti da Tittia e Scompiglio. Anche le altre nutrono speranze di vittoria: soprattutto Pantera, con Viso d’angelo e Bellocchio, e Onda con Tabacco e Brigante.

La vigilia è stata animata dal blitz del generale eurodeputato Roberto Vannacci, invitato dall’ex vicesindaco e oggi segretario senese della Lega, Andrea Corsi, a cena nell’Oca per la prima prova. Tra selfie con contradaioli e post su Instagram ("L’italianità! C’è chi va alla festa dello sgozzamento e chi alle prove del Palio di Siena" ha scritto a corredo di una foto dall’alto di Piazza del Campo), Vannacci ha tirato la volata al solito lungo elenco di ospiti, più o meno celebri, che si affacceranno dalle trifore dei Palazzi del potere a Siena. In Comune andranno due ministri Sangiuliano della Cultura e Ciriani (Rapporti con il Parlamento) più ambasciatori, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e lo scrittore indiano Amitav Ghosh. In Fondazione è atteso, tra gli altri, l’ex first gentleman della premier Meloni, Andrea Giambruno.