A che ore parte il Palio di Siena: il programma della giornata del 2 luglio

Siena, 2 luglio 2024 – Una lunga giornata, che culmina con la carriera delle contrade. Il 2 luglio, giorno del Palio a Siena, è vissuto con il cuore in gola dalle contrade.

Ventiquattro ore impegnative per i contradaioli, che a sera si emozioneranno per i tre giri della piazza del Campo del proprio cavallo e fantino. Un appuntamento con una scansione e un programma ben precisi, che si rinnovano di Palio in Palio.

Il drappello dei carabinieri a cavallo, uno dei momenti che scandiscono le ore precedenti il Palio di Siena (Foto Lazzeroni)

Ma ecco gli orari dell’intera giornata. Alle 7.45 si tiene la Messa del Fantino (officiata da Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico), mentre alle 9 è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle 8.20 e sgombero della pista alle 8.40, per la Provaccia.

Alle 15.30 e alle 16 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle 16.40 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle 17.15 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle 17.20 fa il suo ingresso in piazza del Campo il corteo storico. Alle 19.30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. L’ultimo accesso a piazza del Campo da via Duprè viene chiuso alle 18.15. Considerando che l’uscita dei cavalli è alle 19.30 e che poi inizieranno le operazioni alla mossa, il Palio potrebbe essere corso intorno alle 20.