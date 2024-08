Palio, Causarano: “Sanna è una Virgola che cammina, di qui il suo nome di Piazza”

Siena, 16 agosto 2024 - Quando è arrivato il momento di annunciare il nome di Piazza che la Selva aveva deciso per Andrea Sanna, il capitano l’ha fatto alzare. Virgola, questa la scelta, è dovuto infatti alla postura del fantino. «E’ una virgola che cammina», ha confermato Andrea Causarano uscendo dalla segnatura dei fantini indicando Andrea Sanna. «La prima volta sia per me che per lui, un’esperienza costruttiva. Il mossiere Renato Bircolotti se c’era qualche dubbio l’ha chiarito ulteriormente, una cosa utile in vista di stasera», dice in merito alla riunione. «Adesso sta a me cercare di farlo diventare importante questo nome», ha detto il fantino che stasera debutta sul cavallo vittorioso a luglio, Tabacco.

"Ci sarà anche un giovane di Oliena, l’esordiente Andrea Sanna, a correre il Palio di Siena del 16 Agosto. Monterà su Tabacco per la contrada della Selva. La partecipazione di Andrea ad una manifestazione così importante ci rende fieri e orgogliosi, per questo vogliamo fargli un grosso in bocca al lupo”, le parole del Comune di Oliena. di cui Sanna è originario.

Terminata la segnatura dei fantini, nessuna novità. Monte tutte confermate.