Palio dei Ciuchi, ecco le novità: "Gravi infrazioni? C’è la squalifica"

Siamo già in piena atmosfera da Palio dei Ciuchi. Il pre-palio è un misto di conferme e novità come il nuovo regolamento reso operativo nella primavera di quest’anno a cura dell’Associazione delle Contrade. Sarà la prima edizione priva di priore e magistrato. La contrada del Prato è quella che ha portato a casa più cenci. A livello di monte La Tranquilla (colori bianco e rosso) sfodera un grande ritorno, quello di Riccardo Mura, in arte "Gavino". Questo fantino, che ha vinto nel 2013, mancava dal 2021. La casacca gialla e rossa della Corona sarà invece indossata da "Golino", ovvero Francesco Landi. Una vecchia gloria indosserà i colori verde, nero e bianco del Prato. Si tratterà di Alessio Deriu, al secolo "Pampero" (4 palii vinti). Giuseppe Schillaci, "Lo Schilla", monterà il ciuco del Corso indossando il giallo e il blu. La Pergola presenta Niccolò Marcocci: il "Lattina" vestirà infatti il giallo-verde. Piazza del Grano calcherà il terreno dello storico, bellissimo stadio Guglielmo Marconi con Antonio Romeo "Ortica" con i colori rosa, bianco e nero. Infine il somaro della Contrada della Stazione (bianco e nero) sarà montato da Simone Giannettoni, per tutti i suoi contradaioli più noto come "Baccano". Gli asinelli, quest’anno amiatini e non, verranno sorteggiati il 13 settembre, ovvero il giorno prima della grande sfida. La sfilata storica di una edizione che quest’anno ha puntato moltissimo sui social per farsi conoscere avrà luogo lo stesso giorno nel pomeriggio. I capitani, la Pergola si presenta con Giampaolo Perugini il quale succede a Virginia Manieri. Confermati tutti gli altri: l’ex fantino Lorenzo Polloni per la Tranquilla, Andrea Benincasa per la Stazione. Michele Molinaro alla guida del Corso. Carlo Giannini sarà il leader di Piazza del Grano mentre a capitanare la Corona è confermato Lorenzo Collini. Marta Papi, è confermata alla guida del Prato. "La novità più importante a partire da questa edizione – commenta Francesco Benincasa che dal 2019 segue la corsa in diretta per Radio Epicentro – è che è stata inserita la squalifica come sanzione per la contrada o le contrade che dovessero commettere gravi infrazioni, tali da non potere correre il Palio successivo".