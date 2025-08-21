Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ViperBlack out ViareggioMeri MalucchiMaltempoFuksas cubo nero FirenzeMorta dopo trattamento estetico
Acquista il giornale
CronacaNuovo numero di ’Tufo al Cuore’. Protagonista il Palio dell’Assunta
21 ago 2025
MASSIMO BILIORSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Nuovo numero di ’Tufo al Cuore’. Protagonista il Palio dell’Assunta

Nuovo numero di ’Tufo al Cuore’. Protagonista il Palio dell’Assunta

E’ in edicola il nuovo numero della rivista Tufo al Cuore, edito da Il Leccio, dedicato alla carriera...

Il Palio del 16 agosto è stato vinto dalla contrada del Valdimontone, che ha condotto la corsa dall’inizio alla fine

Il Palio del 16 agosto è stato vinto dalla contrada del Valdimontone, che ha condotto la corsa dall’inizio alla fine

Per approfondire:

E’ in edicola il nuovo numero della rivista Tufo al Cuore, edito da Il Leccio, dedicato alla carriera di agosto vinta dalla Contrada del Valdimontone. Ampio spazio ai quattro giorni, con le dieci protagoniste al canape e ai loro popoli, per poi passare al racconto fotografico ed emozionale della corsa e poi dell’inarrestabile giubilo dei contradaioli vittoriosi.

Non mancano articoli di fondo che fanno della rivista un numero da collezionare oltre i colori vittoriosi, come "Accadde cento anni fa" di Davide Donnini, "La nuova pista per i cavalli c’è già: a Monteroni" di Silvia Sclavi, "Duccio Marsili Mangia 2025" di Niccolò Ricci, "Di generazione in generazione" di Maura Martellucci, "Il popolo è il cuore, la dirigenza è la testa" di Claudia Boschi, "Prospettive future Palio 2084" di George Orbell.

Un viaggio dove la fotografia, il ritratto degli "attori" è l’assoluta protagonista e dove è facile ritrovarsi, nel segno di un itinerario di immagini che non tralascia nessuno, dall’estrazione a sorte al drappellone descritto da Tommaso Andreini, le prove di notte, le batterie del 13 agosto e la tratta, capitani & fantini, i momenti delle prove fino al giorno più lungo, raccontato e fotografato in tutti i suoi aspetti nel racconto guidato dal direttore Alessandro Pagliai.

Un bel modo per archiviare una carriera in una rivista patinata che è entrata proprio nel cuore dei senesi e di tutti gli appassionati della nostra Festa.

Massimo Biliorsi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata