Nuovo numero di ’Tufo al Cuore’. Protagonista il Palio dell’Assunta

E’ in edicola il nuovo numero della rivista Tufo al Cuore, edito da Il Leccio, dedicato alla carriera di agosto vinta dalla Contrada del Valdimontone. Ampio spazio ai quattro giorni, con le dieci protagoniste al canape e ai loro popoli, per poi passare al racconto fotografico ed emozionale della corsa e poi dell’inarrestabile giubilo dei contradaioli vittoriosi.

Non mancano articoli di fondo che fanno della rivista un numero da collezionare oltre i colori vittoriosi, come "Accadde cento anni fa" di Davide Donnini, "La nuova pista per i cavalli c’è già: a Monteroni" di Silvia Sclavi, "Duccio Marsili Mangia 2025" di Niccolò Ricci, "Di generazione in generazione" di Maura Martellucci, "Il popolo è il cuore, la dirigenza è la testa" di Claudia Boschi, "Prospettive future Palio 2084" di George Orbell.

Un viaggio dove la fotografia, il ritratto degli "attori" è l’assoluta protagonista e dove è facile ritrovarsi, nel segno di un itinerario di immagini che non tralascia nessuno, dall’estrazione a sorte al drappellone descritto da Tommaso Andreini, le prove di notte, le batterie del 13 agosto e la tratta, capitani & fantini, i momenti delle prove fino al giorno più lungo, raccontato e fotografato in tutti i suoi aspetti nel racconto guidato dal direttore Alessandro Pagliai.

Un bel modo per archiviare una carriera in una rivista patinata che è entrata proprio nel cuore dei senesi e di tutti gli appassionati della nostra Festa.

Massimo Biliorsi