L’imprenditore Ciacci. Da Montalcino alla guida della Toscana

Cronaca
21 ago 2025
REDAZIONE SIENA
Democrazia Sovrana Popolare, la formazione di Marco Rizzo, ha ufficializzato ieri la candidatura di Hubert Ciacci alla presidenza della Regione Toscana. Imprenditore agricolo di 74 anni, nato a Montalcino, Ciacci è produttore di Brunello e apicoltore. Dopo aver costituito l’Asga, la prima associazione di apicoltori in Italia di cui è stato a lungo presidente e aver creato la ‘Settimana del miele’, prima mostra-mercato nazionale del settore, attualmente fa parte del consiglio direttivo di Coldiretti Siena. Venne candidato per il centrodestra come sindaco di Montalcino nel 2017, nel 2022 è passato dalla Lega a Fratelli d’Italia, poi quest’anno è approdato nella formazione di Rizzo. "Ho un’azienda conosciuta in tutto il mondo che è partita 30 anni fa da zero, ho fatto tutto da solo – ha detto Ciacci –. Credo di essere bravo anche a far salire i voti di Dsp con la mia presenza". Nel programma elettorale, al centro c’è la sanità pubblica ("Siamo contro le Asl regionali"), l’agricoltura e una netta contrarietà alle pale eoliche, citando progetti in Mugello e nell’Aretino. Ma la corsa di Ciacci è a rischio: in soli 30 giorni, Dsp deve raccogliere quasi 9.000 firme in 13 circoscrizioni.

