Nuova ambulanza in arrivo. La Pubblica assistenza chiama a raccolta i soci

Passi in avanti per la nuova ambulanza delle emergenze che entrerà nella dotazione del parco macchine della Pubblica Assistenza di Poggibonsi. In questi giorni sono state inviate, a cura dell’associazione di volontariato, le apposite lettere a ognuno dei circa 1.500 soci con la richiesta di un contributo che sarà destinato in maniera esclusiva, si fa sapere dalla sede di via Dante, all’acquisto del mezzo di soccorso. Nello stesso istante è stata indicata la data della presentazione del veicolo per la giornata del 20 settembre.

Afferma Giovanni Di Fede (primo da destra in alto nella foto, insieme con i componenti del Consiglio direttivo), in carica da poco più di due mesi come presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi: "Un programma al momento da definire nei dettagli, ma sarà in ogni caso un evento caratterizzato da incontri e interventi di autorità nella nostra struttura. Inoltre la sottoscrizione a favore dell’ambulanza proseguirà poi fino al 31 dicembre, per quanti vorranno fornire il loro apporto in termini economici".

L’inaugurazione dell’ambulanza della Pubblica Assistenza si annuncia anche come un’occasione, presumibilmente, per affrontare temi rilevanti e di stretta attualità, dal mondo della sanità al ruolo del volontariato nell’area della Valdelsa, in virtù dell’impegno delle realtà del terzo settore che operano sul territorio nei differenti campi di azione. Con i loro addetti che prestano quindi il servizio in maniera disinteressata per le esigenze delle comunità.

A tale proposito, aggiunge Di Fede, è in programma il 12 settembre un’assemblea nella quale i volontari della Pubblica Assistenza di Poggibonsi eleggeranno come da statuto i loro rappresentanti all’interno dell’associazione stessa. Anche alla luce delle percorrenze, si rende necessaria la periodica sostituzione dei mezzi di soccorso dell’emergenza (il limite da tenere presente è il raggiungimento dei 250mila chilometri). L’ultima ambulanza immessa dalla Pubblica Assistenza di Poggibonsi nel parco automezzi risale al mese di marzo del 2023, grazie in quel caso a fondi raccolti presso aziende e a donazioni di privati. Adesso l’attesa per una nuova sfida da parte dell’associazione con il sostegno di tutti gli attori, volontari e dipendenti, impegnati nella quotidianità dell’organizzazione.

Paolo Bartalini