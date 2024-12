Nubifragio nella notte, allagamenti a Poggibonsi e San Gimignano

Poggibonsi (Siena), 23 dicembre 2024 – Nottata di forte maltempo a Poggibonsi e in Valdelsa, dove le violente precipitazioni hanno causato allagamenti e disagi. Nonostante l’assenza di un’allerta meteo, in pochi minuti sono caduti circa 43mm di pioggia.

A Poggibonsi gli allagamenti hanno riguardato le zone di Salceto, via Andreuccetti, via Pisana, ai Fosci, via Togliatti e via Boccabarili. Agli impianti sportivi del Bernino sono intervenute squadre di volontari con le idrovore fino a notte fonda. Il guado de La Strolla è stato chiuso al transito per motivi di sicurezza.

A San Gimignano, sottolinea il sindaco Andrea Marrucci, la pioggia ha fatto esondare il Fugnano al ponticino di Santa Margherita, il Torciano al ponticino di Santa Maria e il broto della Carbonaia a Ponte a Rondolino. Allagamenti si sono registrati a Cusona, presso l'oleificio valdelsano, lungo la SP1 a Badia a Elmi e nella zona industriale dell'omonima frazione. L'Elsa è rimasta nei livelli di guardia sia a Cusona che a Badia a Elmi.