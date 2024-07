Le nozze in gran segreto di Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo. Tante celebrità invitate al Castello di Montalto

Siena, 23 luglio 2024 – Un altro matrimonio vip in Toscana. Ma al contrario di tutti quelli avvenuti finora – come ad esempio quello tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, quello tra Cecilia Rodridguez e Ignazio Moser, quello tra Federico Chiesa e Lucia Bramani – le nozze di Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo sono avvenute in gran segreto, in forma privata. A rompere il silenzio sulla cerimonia sono stati gli invitati – tante le celebrità, tra cui Edoardo Tavassi e la compagna Micol Incorvaia, sorella della neo-sposa Clizia – che hanno postato foto e video su Instagram e gli altri social.

Il matrimonio tra Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo

Nonostante l’attore (che da tempo ha messo in pausa la sua carriera nel mondo del cinema) abiti da tre anni in Inghilterra, la coppia ha scelto come luogo per il sì la Toscana. Esattamente il Castello di Montalto, in provincia di Siena.

Nicolas Vaporidis e l'amico Edoardo Tavassi. I due si sono conosciuti a L'Isola dei Famosi nel 2022, edizione che Vaporidis ha vinto

Una cerimonia meravigliosa, all’aperto. Lei con uno splendido vestito aperto sulla schiena, un lungo velo. Lui con un classico completo scuro. Tanti gli amici e parenti che hanno assistito con emozione e gioia al momento del sì.

Un momento della festa a Montalto

Della moglie Ali Rinaldo si conosce poco, visto che i due sono ben attenti dal mantenere privata la loro relazione. Per metà italiana e metà inglese, ha conosciuto Nicolas Vaporidis a Londra, dove l’attore ha aperto un locale di cucina romana.

La tavola imbandita per il pranzo di nozze

Dopo la cerimonia, il divertimento. Durante la festa l’attore si è scatenato cantando “Notte prima degli esami”, la canzone usata come colonna sonora dell’omonimo film che ha reso famoso Vaporidis. Ad accompagnarlo nell’esibizione del brano l’amico e attore Eros Galbiati, che nel film “Notte prima degli esami” interpreta il ruolo di Riccardo, uno dei migliori amici del protagonista (Nicolas Vaporidis).