Negozio chiude dopo 56 anni: “Ormai comprano tutti su Internet”

Siena, 22 dicembre 2024 – Si chiama Delia Mazzeschi ha 89 anni ed è una contradaiola della Lupa, la proprietaria dello storico negozio d’abbigliamento in via Simone Martini che fra pochi giorni chiuderà i battenti.

“Io sono qui da 56 anni, e ci sono stata, tranne qualche parentesi, sempre da sola”, racconta, ricordando una Siena che è cambiata molto negli anni ma che comunque ha visto la storica bottega resistere alle intemperie e ai vari periodi di crisi. Una bottega che comunque, come dice Delia, vedeva quasi tutti i giorni arrivare qualche cliente abituale: “Solitamente la mattina venivano a trovarmi le mie donne – dice scherzando –, ora il problema sono anche le persone che frequentano la città, non avevo mai visto un periodo natalizio così, per strada non c’è nessuno”.

Un’altra conferma di quello che sta succedendo soprattutto nel centro storico e nella primissima periferia. Non sarà più dunque la Siena di chi ci ha investito e di chi, come Delia, da più di 50 anni tutti i giorni apre la propria bottega ai senesi che sembrano ora preferire gli acquisti online: “Tutti i giorni ho a che fare con i pacchi lasciati dai corrieri per le scale del mio palazzo, ormai nessuno compra più nei negozi, tutto su internet – prosegue Delia –. Ho dovuto chiudere anche perché non trovo più merce di qualità, gli ingrossi ormai si spostano dalla regione ma soprattutto dall’Italia, dunque non mi resta altro da fare. La signora Delia però si consola con la famiglia e gli affetti più cari: “Ora trascorrerò del tempo con i miei nipoti, quest’anno è arrivata anche la soddisfazione di mettere la stella, vedendo vincere il decimo Palio dalla mia Contrada”. Una storia lunghissima che avrà il suo epilogo il 31 dicembre. Fino ad allora il negozio sarà sempre aperto come negli ultimi 56 anni.