Minimasgalano, la sfida in Piazza. I nomi dei baby alfieri e tamburini

Oggi è il giorno del Minimasgalano. La sfida fra i ragazzi delle Contrade, alfieri e tamburini, inizia alle 15.45 in Piazza e alle 18.30 ci sarà la proclamazione dei vincitori.

Ma ecco i nomi di tutte i giovani impegnati. Pantera: Gabriele Vischi (tamburino), alfieri Francesco Chiaroni e Filippo Ricci. Tartuca: Vittorio Leone Butini (tamburino) e alfieri Giorgio Civai e Dario Fontana. Drago: Ettore Gotti (tamburino) e alfieri Francesco Fontani e Luca Vissani. Bruco: Daniele Benvenuti (tamburino), alfieri Pietro Benvenuti e Martino Zappa. Giraffa: Ettore Maffei (tamburino), alfieri Giacomo Fantuzzi e Pietro Ierardi. Aquila: Massimo Manganelli (tamburino), alfieri Vanni Brocchi e Giulio Flamini. Leocorno: Mario Addis Tayewok (tamburino), alfieri Giovanni Fumi Cambi Gado e Gioele Panti. Onda: Edoardo Cecchi (tamburino), alfieri Tommaso Gentilini e Pietro Corsini. Civetta: Giovanni Manasse (tamburino), alfieri Sebastiano Cortonesi ed Elia Valletta. Valdimontone: Andrea Paganini (tamburino), alfieri Mirko Belli e Duccio Bruttini. Selva: Gabriele Bocci (tamburino), alfieri Lorenzo Onorati e Alessandro Boccini. Chiocciola: Davide Carnasciali (tamburino), alfieri Paolo Trecci e Alberto Nencioni. Oca: Lorenzo Tansini (tamburino), alfieri Nicolò Destro e Matteo Furi. Nicchio: Tommaso Sestini (tamburino), alfieri Gianmarco Luddi e Diego Picchiotti. Lupa: Pietro Lucherini (tamburino), alfieri Leonardo Bandini e Ying Fa Tizzoni. Istrice: Matteo Lippi (tamburino), alfieri Andrea Galasso e Vieri Partini. Torre: Filippo Menotti (tamburino), alfieri Alessio Benincasa e Massimo Picchiotti.