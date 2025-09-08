Mereu su Don Rodrigo conquista il Memorial Pioli. L’Associazione premia Bonitas come miglior cavallo

Giovani in grande evidenza a Castel del Piano, sanno quanto le dirigenze senesi siano ’affamate’ di volti nuovi per la Piazza. Così non si sono risparmiati ieri sia nelle batterie che nel Memorial Pioli dove ha trionfato Paolo Mereu su Don Rodrigo (nella foto). Al canape agli ordini di Gennaro Milone, dopo le batterie di selezione, anche Vincenzo Turco su Etue, Nino Manca su Contessa Luna, lo scalpitante Diego Minucci su Superchioma. Parte forte Don Rodrigo ma Turco non ci sta e lo supera. Finita qui? Neppure per sogno. Minucci entra prima della curva dall’interno e Mereu addirittura all’esterno riuscendo ad imporsi, però, prendendo la testa. Sarà così fino al traguardo: vince davanti a Superchioma. Combattute anche le batterie dove si è vista la grigia della scuderia Milani, Bonitas, in grande spolvero. Tanto che l’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio ha assegnato a lei il premio come migliore del ’Pioli’. Secondo mezzosangue premiato dal presidente Osvaldo Costa è stato Ennalzus. Poi la prova del palio, che si corre stasera. Ieri con l’orecchio rivolto ad Asti perché Dino Pes e Giuseppe Zedde erano impegnati lì e potrebbero correre, rispettivamente, per Monumento e Storte. Sostituiti temporaneamente da Federico Fabbri su Veranu e da Salvatore Nieddu su Benito. Nel Poggio su Benito baio Alessio Giannetti, Filippo Belloni su Unamore che al canape era una statua e ha fatto una prova molto convincente. Stasera sarà una bella sfida. Per chiunque indossi il giubbetto.

La.Valde.