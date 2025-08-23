L’evento di oggi con giovani e fiaccolai

Una giornata, quella di oggi, dedicata alla "Sport per Tutti". E’ l’ultima delle nove iniziative organizzate dalla "Consulta Giovani" di Abbadia Salvatore. Una festa che vedrà coinvolti i "fiaccolai", gli artefici della grande festa che si tiene la notte di Natale. Una giornata dedicata al "Baskin" dove tutti, compresi i disabili, potranno giocare, divertirsi. Una iniziativa che coinvolge giovani, meno giovani, che chiude un quadro di eventi di buon successo. Dal 31 luglio, serata inaugurale celebrata alla "Galleria Centrale", con buona cadenza ci sono stati gli eventi. Con tanta musica, con serate organizzate in diverse location compresa quella del Parco Museo Minerario. Qui aperitivo, poi tutti con gli occhi rivolti verso il cielo per ammirare le stelle. Nove eventi nel segno della musica e della vicinanza. Nessun tema sociale, nessun dibattito sui temi della vita del paese.

In agosto si è pensato ad unire i giovani per prepararsi a contribuire, con idee innovative, al cambiamento, miglioramento, della vita del proprio luogo di residenza. Il tema dell’iniziativa di chiusura di oggi è uno tra i più importanti, forse il più importante. Perché coinvolgere persone, come i fiaccolai, che con il volontariato assicurano, anno dopo anno, La realizzazione delle "Fiaccole di Natale". Il senso alla festa di oggi è dato, quindi, dal coinvolgimento di tutti. Dai grandi volontari di chi, pur disabili, giocherà, con lo stesso spirito, con l’impegno agonistico degli altri.

Massimo Cherubini