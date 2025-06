Da un’idea all’impresa. Fivizzano aiuta i giovani

"Giovani che desiderate trasformare un’idea in opportunità lavorativa fatevi avanti". L’invito arriva dal sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti che lancia un progetto per sostenere, e trattenere, i ragazzi. "Giovani e idee d’impresa: nasce un nuovo percorso per far crescere il futuro del nostro territorio" è il titolo del piano d’azione su cui il Comune sta lavorando, indirizzato a quanti delle nuove generazioni hanno voglia di mettersi in gioco. "Come amministrazione comunale crediamo fortemente che il talento dei nostri giovani sia una risorsa fondamentale per costruire il futuro della nostra comunità – spiega Gianluigi Giannetti – e per questo abbiamo appena avviato un progetto rivolto a ragazze e ragazzi con spirito d’iniziativa e desiderio di trasformare un’idea in reale opportunità lavorativa. Un’idea anche solo abbozzata, per esempio per un piccolo businness, con l ‘ideatore che desideri svilupparla contando sull’aiuto di professionisti. Chiediamo a questi giovani di proporre un piano iniziale,che sia semplice e concreto. Deve descrivere l’idea, il target di riferimento; le risorse necessarie; fare una previsione delle tempistiche. Non siamo alla ricerca di progetti perfetti ma di idee autentiche e la voglia di costruire qualcosa".

Ogni giovane partecipante, sarà affiancato da mentor esperti,con un background in piccole, medie e grandi realtà imprenditoriali, anche a livello internazionale. I mentor, fanno parte di una rete di persone qualificate, provenienti anche dalla comunità straniera presente sul territorio fivizzanese, che hanno scelto di mettere a disposizione le proprie esperienze e competenze. "Il fine è chiaro – sostiene il sindaco –: trasformare una buona idea in un progetto concreto grazie ad un accompagnamento pratico, umano e professionale. Stiamo costruendo una reale opportunità per i giovani; per dare spazio alla loro creatività, energia e per rafforzare il tessuto economico-sociale del nostro Comune".

Il Comune invita quindi tutti i giovani interessati a partecipare all’incontro informativo in programma per lunedì 7 Luglio alle 21 al Museo degli Agostiniani di Fivizzano oppure ad inviare una mail all’indirizzo a [email protected] entro il 31 luglio 2025. "Il futuro – sottolinea Giannetti – nasce anche da questo: da un’idea, dalla fiducia e da una comunità che crede nei propri giovani".

Roberto Oligeri