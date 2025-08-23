Lavori esterni al pronto soccorso, nuovo ingresso e spostamenti

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che la prossima settimana, a partire da lunedì 25 agosto e per la durata prevista di circa quattro giorni, si terranno dei lavori di riqualificazione dell’area esterna del Pronto Soccorso.

In particolare saranno eseguite la tinteggiatura e la pulizia dell’area prospiciente alla porta d’ingresso e di uscita, nella quale sono ubicate anche delle postazioni con funzione di sala di attesa esterna. Per consentire l’intervento si renderà dunque necessario lo spostamento temporaneo in aree attigue delle panchine e dei distributori di cibi e bevande.

Durante le lavorazioni che saranno effettuate nei pressi dell’attuale porta d’ingresso e uscita del Pronto Soccorso sarà possibile accedere ed uscire al Pronto Soccorso dalla porta situata nell’area che attualmente ospita la sala d’attesa interna, nell’area adiacente a quella interessata dai lavori. Sarà apposta apposita segnaletica per orientare l’utenza. "L’Aou Senese si scusa per gli eventuali disagi".

Prosegue dunque, a piccoli e a grandi passi, il programma di interventi del masterplan dell’AouS, con obiettivo la riorganizzazione, ristrutturazione e ampliamento del complesso Santa Maria alle Scotte, un maxi intervento per fasi. In questo caso l’Aou Senese promuove una manutenzione puntuale e necessaria, in un’area strategica dell’ospedale: siamo nell’area esterna al pronto soccorso, dove in tempi Covid passavano i tanti utenti in ingresso all’ospedale, per cui era stato creato un check point di pre-controllo di chi accedeva e dove appositamene sono state allora collocate panchine esterne di attesa, isolate rispetto alla frequentatissima sala interna. Un’area che, sempre al tempo, è stata dotata anche di prese di ricarica e di distributori automatici di bevande e snack, con l’obiettivo di rendere più comoda e gestibile l’attesa per pazienti e familiari.