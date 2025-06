La sfida di Banca Mps. Mediobanca, ore decisive

Il rilancio era atteso così come le considerazioni negative sull’operazione, anche se i toni sono stati molto duri. Ieri Mediobanca ha effettuato il proprio rilancio per cercare di contrastare l’Offerta pubblica di scambio di Banca Monte dei Paschi, ormai prossima a essere presentata in Borsa, dove sarà pronunciata la parola decisiva sull’operazione.

"L’offerta di scambio di Mps, al contrario, per gli azionisti Mediobanca è priva di razionale industriale e finanziario ed è caratterizzata da evidenti elevati rischi di esecuzione", ha attaccato ieri mattina Mediobanca, diffondendo l’aggiornamento del Piano industriale al 2028 per allinearlo con la proposta di Rocca Salimbeni. E soprattutto per promettere 4,9 miliardi di euro ai soci in tre anni, suddivisi in 4,5 miliardi di euro di dividenti in contanti e il resto in buyback.

Insomma un Piano per rilanciare il profilo stand alone e cercare di respingere l’assalto di Banca Mps, che ieri non ha risposto ufficialmente agli attacchi arrivati da Piazzetta Cuccia (anche se già in passato l’ad Lovaglio ha più volte sostenuto la piena "logica industriale" dell’Ops, in antitesi a quando sostiene Nagel da Mediobanca). Si è preferito continuare a lavorare sul completamento della documentazione da allegare al prospetto informativo per la Consob, che la prossima settimana darà il via libera all’operazione.

Nella settimana che per i ritmi senesi sarà spezzata a metà dal Palio di Provenzano, con l’attenzione della città rivolta mercoledì tutta verso piazza del Campo, si attende il via libera definitivo all’Offerta, di cui poi dovranno essere declinati i tempi, con un probabile inizio lunedì 7 o lunedì 14 luglio.

Resta da valutare, dopo gli ultimi movimenti in Borsa (ieri entrambi i titoli con il segno meno) quel divario tra l’offerta e ilvalore di Mediobanca, che si aggira ora intorno a 1,3 miliardi di euro, l’8 per cento in meno rispetto ai numeri iniziali.

Niente che possa compromettere la strada intrapresa da Rocca Salimbeni, che andrà ora alla verifica del mercato per capire quale sarà la risposta e come si concluderà l’operazione lanciata su Mediobanca.

