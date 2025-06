Debutta ’La Terrazza’, oggi apertura con Fubini

Debutta questa sera il ciclo La Terrazza Incontri edizione 2025 a San Casciano dei Bagni, che sarà aperto da Federico Fubini, vicedirettore del Corriere della Sera, che terrà una lectio magistralis sul tema “Il mondo al tempo di Trump. Potenze rivoluzionarie e poteri dello status quo” alle 18 in piazza della Repubblica, uno dei luoghi simbolo de La Terrazza.

Dai teatri di guerra in Iran, Gaza e Ucraina, alle guerre teatrali con ritorsioni annunciate, Fubini svelerà, come fa nei suoi editoriali e nei suoi podcast, le conseguenze temute e gli effetti reali del nuovo disordine mondiale. A cominciare dalle paure, per ora attenuate, di un balzo del prezzo del petrolio, e dalle certezze sull’oro come universale bene rifugio, che fa da ombrello in mezzo alle tempeste. Trump, Netanyahu, Putin, XI Jinping e i leader, presunti, dell’Unione europea, saranno messi sotto la lente di Fubini.

La Terrazza Incontri è un ciclo di appuntamenti ed eventi organizzato dall’associazione culturale La Terrazza, nata nel 2007 con lo scopo di promuovere uno dei borghi più belli al mondo attraverso incontri d’autore, arte, cinema, letteratura, giornalismo, politica, sport ed economia. Grazie a La Terrazza gli spazi pubblici diventano un luogo dove vivono idee, storie, talenti e conoscenze in una comunità curiosa del mondo.