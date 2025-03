La sfida delle imprese innovative. Selezionate cinque startup per Ikigai

Dopo una selezione che ha coinvolto più di 170 startup, ha preso avvio il primo batch 2025 di IKIGAI Startup, con i team e i progetti più promettenti pronti a trasformare la propria idea in un progetto impresa. E’ il programma per lo sviluppo imprenditoriale di Fondazione Mps e di Regione Toscana, dedicato a supportare la crescita di nuove imprese innovative.

Il percorso di selezione ha visto la partecipazione di startup candidate da tutta Italia. Al termine della valutazione, sono state ammesse all’accelerazione cinque startup, che riceveranno un investimento fino a 24mila euro, da parte di Fondazione Mps per sviluppare il proprio progetto imprenditoriale. Parallelamente, altre dodici realtà potranno accedere al percorso di pre-accelerazione, che prevede un contributo congiunto di Fondazione MPS e Regione Toscana fino a 6mila euro a sostegno delle fasi iniziali di validazione dell’idea imprenditoriale.

I programmi di pre-accelerazione e accelerazione, che si svolgeranno nei prossimi quattro mesi fra Prato e Siena, hanno preso avvio con i bootcamp; appuntamenti pensati per far incontrare i diversi team, favorire la conoscenza reciproca e identificare gli obiettivi di crescita, il percorso e le metodologie di supporto e accompagnamento.

Le cinque startup ammesse all’accelerazione sono ‘AgerTech’, che ha sviluppato un assistente digitale in grado di aiutare gli agricoltori nella raccolta dati per la conformità normativa; ‘Chef on demand’, tramite cui si può usufruire di esperienze culinarie personalizzate, con chef professionisti, direttamente nel luogo di soggiorno; ‘Finanz’, che aiuta a migliorare le competenze finanziarie e a investire in modo intelligente; ‘Hiddenz’, che promuove il turismo esperienziale attraverso strumenti digitali e ‘Surveyify’, una piattaforma che aiuta le aziende a capire come migliorare l’esperienza dei propri clienti.

Il percorso continuerà nei prossimi mesi con sessioni formative, mentorship personalizzata e momenti di confronto tra le startup, comprese le 65 già incubate da IKIGAI nelle annualità precedenti, con l’obiettivo di rafforzare le competenze imprenditoriali e accompagnare i progetti verso il mercato.