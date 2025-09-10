"Inevitabili ricadute, vigileremo su ogni passaggio"

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Siena
10 set 2025
REDAZIONE SIENA
Per approfondire:

Nota unitaria delle segreterie di Coordinamento (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin) di Banca Monte dei Paschi Siena dopo il successo dell’offerta su Piazzetta Cuccia: "L’Opas di Banca Mps nei confronti di Mediobanca ha raggiunto, in attesa della riapertura dei termini dell’offerta, la percentuale del 62,3%. Un passaggio rilevante, che certifica il buon esito dell’operazione – scivono le organizzazioni sindacali –. Come sindacato unitario seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione, consapevoli che operazioni di questa natura non possono essere lette soltanto sul piano industriale o finanziario. Esse hanno inevitabili ricadute anche sul piano occupazionale, organizzativo e logistico, riguardando in modo diretto la vita lavorativa delle persone e il futuro delle comunità in cui le banche operano. Per questo motivo rivendichiamo con forza la necessità di un confronto costante e trasparente con il management, che consenta di affrontare fin da subito le tematiche che riguardano le lavoratrici e i lavoratori, garantendo tutele adeguate e soluzioni condivise".

E ancora: "La nostra posizione è chiara: ogni scelta strategica deve essere accompagnata da un percorso di partecipazione che metta al centro le persone, valorizzi le professionalità e assicuri la tenuta occupazionale e territoriale – si evidenzia –. Come organizzazioni sindacali ribadiamo la nostra disponibilità a un dialogo costruttivo e responsabile, ma al tempo stesso la ferma determinazione a vigilare su ogni passaggio di questa complessa operazione".

