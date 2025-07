Pay Care: altro committente. Allarme di Cisl

"Ancora una volta a rischio i lavoratori del sito Pay Care (Gruppo Konecta) di Monteriggioni". E’ l’allarme lanciato da Giuseppe Cesarano (foto), segretario Fim Cisl di Siena, che spiega: "Da oltre quattro anni i lavoratori del sito di Monteriggioni, facendo parte del Gruppo Konecta, vivono in una condizione di cassa integrazione cronica tra commesse al ribasso, cambi di appalto continui e incertezza occupazionale. Come Fim Cisl, insieme alla Rsu, non abbiamo mai accettato queste modalità di gestione e applicazione contrattuale, che ledono la dignità del lavoro e dei lavoratori. Mercoledì 16 luglio alle 10 è previsto un incontro con l’ennesimo nuovo committente, dopo che la commessa della Regione Lombardia è passata di mano".

Cesarano annuncia: "Saremo presenti, ascolteremo con attenzione, ma non faremo sconti a nessuno. I lavoratori di Pay Care hanno diritto a stabilità occupazionale, a commesse di qualità, coerenti con le loro competenze professionali e con il valore del sito produttivo di Monteriggioni. Come Fim Cisl, non ci faremo trovare impreparati: siederemo al tavolo, nel merito dei problemi, pronti a difendere ogni posto di lavoro e a garantire il rispetto dei diritti contrattuali".

E infine l’appello: "Alla politica locale chiediamo un impegno concreto. Non è più accettabile che, dopo quattro anni, le istituzioni restino a guardare senza offrire soluzioni vere. Chiediamo un’assunzione di responsabilità e un impegno attivo per chiudere definitivamente la vertenza – è la conclusione –. Non tollereremo ulteriori scorciatoie a danno dei lavoratori".

C.B.