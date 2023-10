Autopalio, incidente sulla Siena-Firenze: scontro tra cinque auto e un tir, un morto

Siena, 11 ottobre 2023 – Autopalio, grave incidente sulla Siena-Firenze all’altezza di Badesse, in direzione nord. Cinque auto e un mezzo pesante si sono scontrati, per cause ancora da accertare, intorno alle ore 09.30. L’impatto è stato violentissimo. In base alle prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento a catena.

Un morto e cinque feriti gravi

Al momento si registra un morto, un cittadino francese di 70 anni, e cinque feriti gravi presi in carico dai sanitari. La persona deceduta era rimasta incastrata all’interno del veicolo. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre la persona dal veicolo, ma il medico non ha potuto altro che constatarne il decesso.

Tratto di strada chiuso

Il raccordo autostradale Siena-Firenze, spiega Anas, è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni tra Badesse e Monteriggioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico che è andato nel caos. La circolazione è stata deviata sulla viabilità secondaria.

Traffico nel caos e lunghe code

Si sono formate lunghe code sia in direzione Siena che Firenze. Sul posto la carreggiata in direzione Siena è stata temporaneamente chiusa per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso.

Sul posto sono intervenute diverse autoambulanze, mezzi di soccorso, vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.