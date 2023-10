Coda per i lavori, l’autista del tir non se ne accorge e travolge le auto: un morto sulla Siena-Firenze

Siena, 11 ottobre 2023 – La coda per i lavori, i rallentamenti per il restringimento di carreggiata, e l’autista del tir che non se ne accorge e travolge a forte velocità le auto. Sarebbe questa in base alle prime ricostruzioni la dinamica del tragico incidente avvenuto stamani sull’Autopalio all’altezza di Badesse.

Nel tamponamento a catena innescato dal mezzo pesante, sono rimaste coinvolte cinque auto. In una di queste, una piccola utilitaria bianca, viaggiavano tre persone: un uomo di 70 anni, francese, è morto rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. Con lui c’erano altre due persone. Una di queste è stata portata in gravi condizioni con elisoccorso Pegaso all’ospedale di Careggi a Firenze, l’altra alle Scotte di Siena. Ferito anche il conducente di un Fiat Doblò. Incolume il conducente del mezzo pesante.

Il traffico è andato nel caos per tutta la mattina. Il tratto del raccordo è stato chiuso per permettere il soccorso dei feriti, obbligando le auto a rimanere congestionate nel traffico della viabilità secondaria.