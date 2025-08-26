Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Il Comune ha deciso di investire per migliorare gli impianti sportivi
26 ago 2025
REDAZIONE SIENA
Il Comune ha deciso di investire per migliorare gli impianti sportivi

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Monteroni d’Arbia nel miglioramento degli impianti sportivi. Nello specifico per lo Stadio Comunale ‘Lido Gagliardi’...

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Monteroni d’Arbia nel miglioramento degli impianti sportivi. Nello specifico per lo Stadio Comunale ‘Lido Gagliardi’ è previsto un intervento per migliorare e riqualificare la tribuna già esistente e l’efficientamento energetico dei locali sottostanti alla stessa tribuna dove saranno realizzati una cucina, una sala comune ed alcuni uffici. Inoltre, sarà realizzato un nuovo campo da calcio a 8 in sintetico, per un importo complessivo di 662mila euro di cui 486.50 ottenuti da fondi Fesr dalla Regione Toscana ed i restanti con fondi del bilancio comunale.

Per gli impianti sportivi di Ponte a Tressa, il cui importo complessivo ammonta a 532mila euro di cui 391.500 euro di fondi Fesr, sono previsti lavori di ristrutturazione dell’edificio spogliatoi/bar con modifiche all’attuale organizzazione dei locali, oltre ad un importante interventi di efficientamento energetico dell’edificio.

Per gli impianti di Ponte d’Arbia è previsto un intervento per l’isolamento termico della struttura, la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, per un totale di 240mila euro di cui 198mila ottenuto dai fondi Fesr.

