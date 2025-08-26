Il Comune ha deciso di investire per migliorare gli impianti sportivi

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Monteroni d’Arbia nel miglioramento degli impianti sportivi. Nello specifico per lo Stadio Comunale ‘Lido Gagliardi’ è previsto un intervento per migliorare e riqualificare la tribuna già esistente e l’efficientamento energetico dei locali sottostanti alla stessa tribuna dove saranno realizzati una cucina, una sala comune ed alcuni uffici. Inoltre, sarà realizzato un nuovo campo da calcio a 8 in sintetico, per un importo complessivo di 662mila euro di cui 486.50 ottenuti da fondi Fesr dalla Regione Toscana ed i restanti con fondi del bilancio comunale.

Per gli impianti sportivi di Ponte a Tressa, il cui importo complessivo ammonta a 532mila euro di cui 391.500 euro di fondi Fesr, sono previsti lavori di ristrutturazione dell’edificio spogliatoi/bar con modifiche all’attuale organizzazione dei locali, oltre ad un importante interventi di efficientamento energetico dell’edificio.

Per gli impianti di Ponte d’Arbia è previsto un intervento per l’isolamento termico della struttura, la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, per un totale di 240mila euro di cui 198mila ottenuto dai fondi Fesr.