Grida e pugni in piena notte. I residenti chiedono più controlli

Notte agitata nel centro di Abbadia San Salvatore. Un extracomunitario è stato ferito, sul posto intervengono i carabinieri chiamati per riportare la calma. Il fatto è accaduto in piena notte intorno alle tre. Un gruppetto di giovani di diverse estrazioni etniche stanno "passeggiando". Ad un certo punto – è quanto ci è stato raccontato da una signora che vive in zona – dal parlare, pur ad alta voce, sono iniziate le grida. "Fermati, cosa stai facendo! Ora basta stanno arrivando i carabinieri". Che poco dopo sono giunti con due pattuglie. A quanto pare si è trattato di un faccia a faccia tra due extracomunitari degenerato in violente manate. Uno dei due ha accusato il colpo. Si è seduto in una panchina in preda ad un forte mal di testa. E’ stato chiamato il 118 e dopo le prime medicazioni il giovane è stato portato al pronto soccorso per gli accertamenti. Intanto i carabinieri della locale Tenenza stanno approfondendo per capire cosa sia stato a provocare la lite. I residenti di via Roma invocano maggiori controlli. "Qui - dicono - specialmente durante l’estate fino a tarda notte è impossibile riposare. Anche durante il giorno ci sono soggetti poco raccomandati che gravitano in zonacon un fare minaccioso".

Intanto sono intensificate le indagini per giungere all’identificazione degli autori dell’aggressione nella notte di ferragosto. Sono diversi i giovani sentiti dagli uomini dell’Arma. Tra questi alcuni ritenuti appartenenti al gruppo che ha aggredito i coetanei incendiando anche una delle tende. Il fatto è diventato non solo virale ma anche politico, visto che tutti i sindaci dei Comuni dei due versanti della montagna hanno sottoscritto un documento per stigmatizzare l’accaduto.