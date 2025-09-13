Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Siena
CronacaFurgone si ribalta, la conducente resta incastrata con un braccio sotto il mezzo
13 set 2025
REDAZIONE SIENA
Furgone si ribalta, la conducente resta incastrata con un braccio sotto il mezzo

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare la donna e affidarla al 118. E’ avvenuto sulla Cassia nel comune di San Quirico d’Orcia

L'intervento dei vigili del fuoco

L'intervento dei vigili del fuoco

San Quirico d’Orcia (Siena), 13 settembre 2025 – Una donna è rimasta ferita e con un braccio incastrato nel ribaltamento del furgone che stava guidando. I vigili del fuoco sono intervenuti Cassia, nel comune di S. Quirico d’Orcia.  Il furgone si è ribaltato su un fianco, con la conducente rimasta bloccata all’interno e con un braccio incastrato sotto il mezzo. I vigili del fuoco hanno stabilizzato il mezzo e successivamente hanno provveduto a estricare la donna, affidata poi al personale sanitario del 118 intervenuto anche con Pegaso. Sul posto anche la Polizia municipale di S. Quirico e i carabinieri di Montalcino.

