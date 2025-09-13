Furgone si ribalta, la conducente resta incastrata con un braccio sotto il mezzo

San Quirico d’Orcia (Siena), 13 settembre 2025 – Una donna è rimasta ferita e con un braccio incastrato nel ribaltamento del furgone che stava guidando. I vigili del fuoco sono intervenuti Cassia, nel comune di S. Quirico d’Orcia. Il furg one si è ribaltato su un fianco, con la conducente rimasta bloccata all’interno e con un braccio incastrato sotto il mezzo. I vigili del fuoco hanno stabilizzato il mezzo e successivamente hanno provveduto a estricare la donna, affidata poi al personale sanitario del 118 intervenuto anche con Pegaso. Sul posto anche la Polizia municipale di S. Quirico e i carabinieri di Montalcino.