Fortezza, droga nascosta nei bastioni. Nella siepe trovati un bastone e un palo

Siena, 18 aprile 2025 – Piove. Sarà il maltempo, saranno i controlli a tappeto delle forze dell’ordine dopo le risse dei giorni scorsi ma in fortezza, ieri prima di pranzo, era il deserto. Nessun gruppetto di migranti. A volte si ritrovavano qui per giocare a cricket, altre per pregare sotto il loggiato.

Magari per dormire. La Fortezza, da sabato quando si sono verificati i tafferugli anche fra gli antichi bastioni, che hanno fatto innalzare il livello dei controlli, si è svuotata. Ma non completamente. Se è vero che lunedì la polizia locale ha trovato qui droga, anche un bastone e un palo. Tutto accuratamente nascosto. E sequestrato dagli agenti. A conferma che in questo luogo si svolgono anche attività illecite. Piccolo spaccio, per esempio. Probabilmente già da tempo. Anche La Nazione aveva riportato, qualche mese fa, della situazione delicata di questa zona, soprattutto nelle ore serali, con viale Maccari scarsamente illuminato.

La polizia locale svolge quotidianamente controlli fra i bastioni. Entrando con la macchina all’interno. E’ stato proprio in occasione di uno di questi accertamenti che la pattuglia si è accorta che c’era qualcosa di strano. Così ha voluto vederci chiaro. Gli agenti hanno infatti scoperto una discreta quantità di ’fumo’ nascosta proprio nei bastioni. Complessivamente sono spuntati 33,78 grammi. Non erano infatti tutti insieme, ma divisi. probabilmente perché se venivano scoperti da un lato nessuno avrebbe pensato che ce n’erano altri. Magari dalla parte opposta.

Hashish, dunque. Certo pronto per essere spacciato. Non sono stati svelati particolari sul rinvenimento che merita di essere approfondito e risulta già segnalato all’autorità giudiziaria. La droga è stata scoperta lunedì, due giorni dopo le risse che avevano scosso la città. Domenica mattina gli operai del Comune erano andati a portare via i rami lasciati nell’aiuola della Fortezza, dopo aver potato gli alberi. Ossia nel punto dove alcuni migranti erano stati fotografati mentre brandivano bastoni. Ebbene, oltre alla droga gli agenti hanno trovato “altri oggetti potenzialmente atti ad offendere”, spiega il Comune. Un bastone di bambù ed un palo di ferro. Erano nascosti nelle siepi. Non solo. Nel corso del controllo in Fortezza sono stati identificati alcuni soggetti, sia stranieri che di nazionalità italiana. Un’attività preziosa, quella della polizia locale, per ricostruire la dinamica dei gravi fatti avvenuti la scorsa settimana in centro.

Non è stata l’unica. Sempre durante il pattugliamento, in precedenza, era stata trovata una piccola quantità di stupefacenti, sembra nell’area dove vengono lasciati i motorini in piazza Matteotti. In questa circostanza un giovane straniero era stato segnalato al prefetto, come da normativa vigente. Una piccola quantità, per uso personale.