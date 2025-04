Operazione Cleaning: smantellata rete di spaccio tra Arezzo, Siena e Perugia

Carabinieri e Guardia di Finanza smantellano una rete di spaccio: sequestrati oltre 80 chili di droga e proventi per un milione di euro. Un’operazione congiunta che ha portato all’arresto di 12 persone nelle province di Arezzo, Siena e Perugia. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura, ha colpito un’organizzazione criminale che gestiva un traffico di cocaina, hashish e marijuana su un vasto territorio, dalla città al Valdarno, da Città di Castello a Montepulciano. Otto dei soggetti coinvolti sono stati condotti in carcere, due sottoposti agli arresti domiciliari e due all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione, denominata "Cleaning", è frutto di un’attività investigativa scattata a ottobre 2023, supportata da intercettazioni e pedinamenti, che ha permesso di ricostruire il giro d’affari di un gruppo composto da italiani e albanesi. L’operazione è il seguito di un intervento già condotto lo scorso 19 marzo, quando erano state eseguite due misure cautelari, 20 perquisizioni e notificati tredici decreti di interrogatorio. In quell’occasione, due persone – un italiano e un albanese – furono arrestate in flagranza di reato con un’ingente quantità di droga, strumenti per il confezionamento e 15mila euro in contanti. Gli inquirenti stimano che i proventi delle attività illecite possano ammontare a circa un milione di euro. Nel corso delle indagini, sono state arrestate complessivamente 10 persone in flagranza di reato e sequestrati ingenti quantitativi di droga: 2 chili di cocaina, 62 di hashish e 17 di marijuana. Le prove raccolte hanno portato alla formulazione di 30 capi d’imputazione contestati a 16 indagati.