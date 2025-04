Spaccio, rete sgominata a Poggibonsi. In campo cento carabinieri

Poggibonsi (Siena), 15 aprile 2025 – Cinque custodie cautelari in carcere e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sono state notificate dai carabinieri di Siena ad altrettanti indagati a seguito di un’indagine condotta dai militari del Radiomobile di Poggibonsi tra febbraio e ottobre 2024. Al centro dell’indagine un vasto giro di spaccio di droga.

Secondo l’ipotesi accusatoria l’attività di spaccio sarebbe avvenuta tra i vicoli del centro storico di Poggibonsi, con clienti che arrivavano anche da altri comuni della Valdelsa senese; la rete di spaccio avrebbe sfruttato anche la posizione “strategica” delle abitazioni degli indagati, situate nel centro storico della città.

Al centro dell’indagine in particolare c’è un indagato che sarebbe stato una figura cardine poiché avrebbe rifornito altri connazionali, dediti invece soltanto allo spaccio al dettaglio.

Carabinieri in azione

Durante l’indagine uno spacciatore è stato arrestato in flagranza, sono state denunciate a piede libero 11 persone er la droga mentre un altro soggetto per minaccia aggravata mediante uso di arma da fuoco e sono state segnalate amministrativamente alla locale Prefettura numerose persone, tutte residenti nella provincia di Siena, per consumo di stupefacenti.

Le undici perquisizioni domiciliari hanno permesso di ritrovare 70 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in dosi; impegnati nell’operazione circa 100 carabinieri dei vari reparti del Comando Provinciale di Siena, con il supporto anche delle unità cinofili antidroga dei Nuclei Cinofili di Firenze e Pisa e di un velivolo del 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa.