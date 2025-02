Fises, nel 2024 finanziamenti per 8,5 milioni

Sono 92 le pratiche concesse nel corso del 2024 per un totale di circa 8,5 milioni di euro a favore delle imprese del territorio. A breve sarà approvato anche il Piano operativo per il 2025 che comprende, tra l’altro, il plafond relativo al bando regionale “creazione di impresa”, per favorire la nascita di nuove attività e investimenti sul nostro territorio.

Questi sono i risultati dell’attività istituzionale della Finanziaria Senese di Sviluppo per lo scorso anno, in linea con le strategie operative condivise con i soci, si annuncia in una nota stampa. "C’è una tendenza in crescita, favorita anche dal graduale calo dei tassi di interesse – fa notare il presidente della Fises Massimo Terrosi –. Continueremo dunque la nostra attività a supporto delle imprese del territorio, attraverso la attivazione di plafond specifici e finalizzati a soddisfare le loro esigenze".

"I dati dell’attività istituzionale influiscono positivamente anche sul bilancio di esercizio 2024 – aggiunge il presidente Terrosi – che è in corso di redazione e che presenteremo in primavera".

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale degli interventi in tutta la provincia, il 51 per cento è stato destinato all’area urbana di Siena, il 20 per cento alla Val d’Arbia, il 10 per cento alla Valdelsa senese, il 13 per cento alla Val di Chiana.

Il 78 per cento degli interventi decisi lo scorso anno è stato deliberato a favore dei settori artigianato, commercio, turismo e industria, l’11 per cento è andato all’agricoltura, l’11 per cento alle imprese che rientrano nella categoria servizi.

"Sempre velocissimi – si annuncia nella nota stampa della Fises – i tempi di risposta alle richieste delle imprese: sette giorni per le operazioni deliberate al direttore e quattordici giorni per quelle deliberate dal consiglio di amministrazione".