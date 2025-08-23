Festival della Chigiana, Ellen Arkbro. All’organo di Palazzo Chigi Saracini

Current Shapes, stasera alle 21,15 appuntamento del Chigiana International Festival & Summer Academy “Dérive” dedicato alle nuove frontiere della musica elettronica sperimentale e della sound art. Nella suggestiva cornice del Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini si esibirà la compositrice e sound artist svedese Ellen Arkbro (1990), figura di riferimento della scena elettronica internazionale, presenterà in prima italiana il suo ultimo lavoro, Nightclouds, in una inedita e straordinaria versione acustica eseguita dal vivo all’organo storico di Palazzo Chigi Saracini. Ad affiancarla, il compositore fiorentino Marco Baldini, con una nuova versione del suo acclamato Vesperi, che aprirà la serata. Giunta alla sua settima edizione, Current Shapes è una rassegna ideata e curata da SOW – Pietro Ferrari e Camille Verhelst, in collaborazione con Accademia Chigiana, radioarte.it e Inner Room Siena. Una serata speciale che conferma la vocazione del Chigiana International Festival & Summer Academy a esplorare territori sonori originali e sperimentali, grazie al lavoro curatoriale di Ferrari e Verhelst, che negli anni hanno portato a Siena alcune delle voci più audaci e influenti della scena contemporanea. Ellen Arkbro, guest star del cartellone del Chigiana International Festival & Summer Academy “Dérive”, sarà protagonista anche del programma della Biennale Musica 2025.

Stasera l’organista svedese, artista sonora e compositrice di fama internazionale, presenterà in prima italiana Nightclouds, il suo nuovo album di musica per organo pubblicato da Blank Forms, in coedizione con La Becque Editions.

L’artista eseguirà brani tratti dall’album sul magnifico organo della sala da concerto di Palazzo Chigi Saracini, uno strumento storico costruito da Veggezzi-Bossi nel 1923 e recentemente restaurato. Con Nightclouds, Ellen Arkbro darà vita a inaudite sonorità, esplorando tutte le potenzialità di questo straordinario strumento.