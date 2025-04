Feste e ponti super gettonati: "Tanta gente, ma toccata e fuga. Vanno a dormire fuori città"

Anche quest’anno il ponte del 25 Aprile ha portato grandi gioie ai lavoratori del settore turistico senese. Da Pasqua alla Liberazione e poi il ponte del Primo Maggio, un lungo stop dalla vita quotidiana e dal lavoro che ha visto tanti turisti calcare la pietra serena in cerca di meritato riposo, approfittando anche del meteo che è stato bello. Ristoranti e bar affollati da tanti turisti alla ricerca dei prodotti tipici enogastronomici senesi, riconosciuti da sempre come eccellenze mondiali.

Durante il ponte si è tenuto anche il ’Vintage Fest’ in Piazza del Mercato che ha fatto sì che anche i senesi frequentassero la città, piuttosto che scappare per una mini-vacanza. Una stagione che sembra partita con il piede giusto, gli esercenti si augurano possano continuare così, soprattutto visto il "rigido" inverno senese che, quest’anno è stato tale non solo per le basse temperature.

Grande attesa dunque per il ponte del Primo Maggio che, tempo permettendo, dovrebbe ancora regalare sorrisi agli imprenditori del settore, nonostante ci affermino che ancora il turista medio non si ferma a dormire a lungo in città, visite toccate e fuggi verso le bellezze della campagna. Un problema che ormai va avanti da anni e che al momento non sembra risolversi, anche se l’affluenza tra le mura sembra aumentare rispetto agli anni passati. Dunque non resta che incrociare le dita per il bel tempo, e godersi Siena con il suo vestito migliore.

Matteo Cappelli