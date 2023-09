Il “ciclone” Ferragnez. "Sono andati via innamorati di Siena, lo diranno al mondo"

Siena, 4 settembre 2023 – “So che tornerete a Siena, dovete prometterlo. Avete ammirato la perla preziosa ma c’è il rischio di dimenticarla. Vi porterò a vedere, da artista, le cose della città, ambasciatore di un’identità culturale", il messaggio che il maestro Massimo Lippi ha affidato ai Ferragnez, Chiara e il marito Fedez, salutando la coppia più glamour dei social dopo la breve visita in città. Una presenza che ha scatenato i fan, a caccia di un selfie da postare. Ma al contempo anche la reazione di chi non comprende la potenza mediatica dei Ferragnez e dunque le possibili ricadute della loro presenza qui.

"Sono andati via innamorati di Siena, incantati dalla nostra cultura e civiltà. Possono riversare questi sentimenti sui quasi 30 milioni di follower", osserva Lippi. Insomma, anche un potenziale volano d’interessi il passaggio dei Ferragnez, di più se è stato gettato il seme del loro ritorno.

Grazie anche a chi li ha presi per mano e portati con il cuore dentro i capolavori di palazzo pubblico. "Avrebbero dovuto visitare il Duomo, ringrazio il rettore dell’Opera Giovanni Minnucci che aveva già predisposto i biglietti ma non ce l’hanno fatta con i tempi", spiega Lippi. Da artista e poeta quale è, ha saputo creare magia e incanto quando Chiara Ferragni e Fedez, non c’erano i loro bambini, si sono fermati davanti alla Maestà di Simone Martini. Poi al Guidoriccio, quindi nella stanza dove trionfa il Beccafumi. Sono rimasti circa un’ora all’interno di Palazzo, indisturbati in una full immersion nella bellezza. Momenti intimi, che hanno fatto da contraltare a quelli in Piazza con i contradaioli in fila per un selfie sia con il cantante che con l’influencer-imprenditrice che in serata ha raccontato su Instagram le ore a Siena. Compreso l’affaccio mozzafiato dai merli della Torre di Roccabruna dove il cielo della città si tocca con un dito.

Solo nel pomeriggio la proprietaria Michela Smorto ha saputo chi era la coppia famosa che sarebbe andata lì. "Una graditissima sorpresa, sono molto riservati e discreti", dice Smorto. Da lassù una telefonata, probabilmente ai figli, un assaggio delle prelibatezze armonizzate sul tavolo prima di salutare, attesi in strada da un nugolo di fan. "Chiara Ferragni ha un seguito mediatico amplissimo, Siena ha bisogno anche di queste visite", osserva Michela Smorto.