Ferragni e Fedez, l’anniversario di nozze è in Toscana: soggiorno country chic

Scansano (Grosseto), 1 settembre 2023 – L’anniversario del quinto anno di matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni è in Toscana. Il cantautore e l’influencer hanno scelto le colline toscane, e in particolare quelle di Scansano, per festeggiare la loro unione.

Il sì avvenne il 1 settembre del 2018. Scenario di questa vacanza è il Castello di Montepò, patria del Morellino di Scansano. La tenuta di Jacopo Biondi Santi è molto conosciuta a livello internazionale. Biondi Santi la gestisce con i figli.

Un luogo per gli amanti del vino, delle degustazioni. Che i Ferragnez non si sono lasciati sfuggire, raccontando a più riprese la loro esperienza in terra maremmana. Le foto raccontano queste giornate, fra tramonti e cene a bordo piscina.

E non è la prima volta che la coppia sceglie la Maremma per ricorrenze familiari vari. Un paio di anni fa i 34 anni della nota influencer erano stati festeggiati a Castiglione della Pescaia.