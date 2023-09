I Ferragnez al Castello di Vicarello

Grosseto, 3 settembre 2023 - Chiara Ferragni in una location da sogno: il Castello di Vicarello a Poggi del Sasso, in provincia di Grosseto. E’ qui che l’imprenditrice digitale sta trascorrendo questa prima domenica di settembre tra relax e bagni in piscina.

L’influencer da quasi 30 milioni di follower è in Toscana da qualche giorno insieme al marito Fedez per festeggiare il loro quinto anniversario di nozze.

Correva l’anno 2018 quando l’imprenditrice e il rapper si giuravano amore eterno: era il primo settembre e i due avevano radunato amici e parenti a Noto, in Sicilia, per celebrare un matrimonio da sogno.

Oggi i Ferragnez, nonostante le presunte crisi (forse solo a favore delle telecamere di Amazon Prime dove si può vedere la serie “The Ferragnez”) appaiono felici e innamorati.

A fare da sfondo alla coppia, la romantica Maremma. I due - secondo il loro reportage social - sono stati al Castello di Montepò, a Scansano e a Siena. E, ovviamente, al Castello di Vicarello dove, come scrive su Instagram l’imprenditrice – a corredo di uno scatto in bikini - si sono concessi l’ultimo bagno della stagione estiva. Dopo la fuga romantica in Toscana, la coppia tornerà a Milano per una serie di impegni professionali.