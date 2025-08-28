Tradizione e cultura. Torna il prestigioso Premio. Capalbio-Piazza Magenta

CAPALBIO

Il ’Premio Internazionale Capalbio-Piazza Magenta’, giunto alla 14ma edizione, anche quest’anno non deluderà le aspettative e premierà autori e personalità in ambito politico, storico, giornalistico e letterario.

La manifestazione andrà in scena domani alle 19 in piazza due Pini a Capalbio e sarà condotta, come ormai è d’abitudine, dalla giornalista e scrittrice Eleonora Daniele.

L’attrice Irene Grazioli leggerà alcune pagine degli autori premiati. La segreteria è curata dalla giornalista Dianora Tinti.

"Un premio – dicono i presidenti, Mirella Serri e Giacomo Marramao – che è riuscito ad affermarsi grazie alla scelta di opere e scrittori in grado di coniugare

l’alta qualità letteraria e di ricerca e la capacità di ‘militanza culturale’, di avere risonanza e di incidere sulla sfera pubblica"

"Il premio – aggiungono – si inserisce nella tradizione di Capalbio, splendida cittadina che da anni si è qualificata come un luogo di dibattito intellettuale, di confronto con opinioni culturali e politiche che hanno grande eco e affermazione sul

territorio nazionale".

Le opere sono state vagliate dalla giuria composta, oltre che da Serri e Marramao, da Giancarlo Bosetti, Gianfranco Chelini (sindaco di Capalbio), Matteo Fabiani, Marisa Garito, Maria Concetta Monaci, Denise Pardo e Giuppi Pietromarchi.

I riconsocimenti. Premio internazionale Capalbio-Piazza Magenta per la letteratura, Maria Rosa Cutrufelli, ’Il cuore affamato delle ragazze’, Mondadori.

Premio internazionale Capalbio-Piazza Magenta per la saggistica, Vittorio Lingiardi, ’Corpo, umano’, Einaudi.

Premio internazionale Capalbio-Piazza Magenta, premio speciale della Giuria, Giulio Napolitano, ’Il mondo sulle spalle. Una storia familiare e politica’, Mondadori.

Premio internazionale Capalbio-Piazza Magenta per la scrittura giornalistica e la cultura televisiva, Massimo Gramellini. Premio internazionale Capalbio-Piazza Magenta per lo spettacolo, Andrea Salerno, direttore di La7. Premio internazionale-Capalbio Piazza Magenta per il giornalismo, Andrea Malaguti, direttore di La Stampa.

Premio internazionale Capalbio-Piazza Magenta per il Territorio, Alessandro Mori, ’Cronache dell’abisso’, Effigi.

Premio internazionale Capalbio-Piazza Magenta per l’opera tradotta Pina Napolitano, traduttrice di Marina Ivanovna Cvetaeva, ’Taccuini 1922-1939’, Voland. Un riconoscimento sarà assegnato al libro-inchiesta ’Ma siamo tutti matti? Storie di malati mentali, delle loro famiglie e di un sistema che è rimasto a guardare’, edito da Rizzoli e firmato proprio da Eleonora Daniele.