I Ferragnez in Piazza del Campo: ‘Magica Siena, grazie come sempre’. Visita alla Maestà di Simone Martini

Siena, 3 settembre 2023 – Non credevano ai loro occhi un gruppo di giovanissime contradaiole dell’Oca quando hanno visto la coppia più glamour del web (e non solo) in Piazza del Campo, correndo a scattarsi un selfie. Sì, proprio lei, Chiara Ferragni, influencer da quasi 30 milioni di follower e imprenditrice di successo che detta le regole della moda, era a Siena con il marito Fedez che è in testa alle hit estive con Annalisa e Articolo 31 e la loro ’Disco Paradise’. ‘Invitiamola alla cena della vittoria per 1900 alle Fonti’, sognavano altre contradaiole, l’8 ottobre. Il 5 per la cronaca, sarà presentato il numero unico e il 6 il ricevimento delle autorità. Sogni.

In delirio per la coppia anche gli adulti, che si alzano dai tavoli in Piazza per una foto ricordo con i Ferragnez che soggiornano nella vicina provincia di Grosseto, sulle colline di Scansano. Proprio nello splendido castello di Montepò di Jacopo Biondi Santi che viene mandato avanti dai figli Tancredi, Clemente e Clio che è stata assessore con De Mossi. Chiara Ferragni e il marito hanno postato su Instagram foto di cene romantiche, a cui si sono aggiunte quelle fatte ieri pomeriggio a Siena finite nel diario quotidiano dove raccontano la loro vita e quella degli figli, Leone e la scatenata Vittoria. Chiara e

Fedez si sono fermati davanti al Comune, qualcuno ha ipotizzato un incontro con il sindaco: solo rumors. Chiara ha postato però più tardi una foto davanti alla Maestà di Simone Martini. Poi un video dove dice «magica Siena, grazie come sempre», affacciandosi dai merli prima di un aperitivo romantico. Guardati a vista dalla scorta, si sono goduti il centro al calar della sera salutando i fan e scattando ancora selfie, prima di allontanarsi inseguiti dai giovanissimi. Fra le tante immagini su Instagram della visita a Siena anche quella del maestro Massimo Lippi.