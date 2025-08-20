Deposito distrutto dal fulmine. In fumo palchi e scenografie del Teatro Povero di Monticchiello

Monticchiello (Siena), 20 agosto 2025 – E’ partita una raccolta fondi per ricostruire il magazzino con le scenografie del Teatro Povero di Monticchiello. Un fulmine ha colpito il deposito durante il temporale del 14 agosto distruggendo scenografie e materiali di scena. Sui social a moltissimi messaggi di solidarietà e offerte di aiuto. "La nostra forza – scrive l’Istituzione culturale e sociale – è sempre stata la comunità, quella che ci vede uniti nel creare spettacoli e progetti sociali come quella, allargata, di quanti in tanti anni ci hanno sostenuto in mille modi. Per chi desiderasse allora darci una mano per far fronte anche a questo colpo, mettiamo a disposizione un Iban e un conto PayPal per inviare un contributo".

La causale “Donazione per incendio magazzino scenografie” con il nome e cognome, per facilitare la gestione delle donazioni. Iban: IT39F0501802800000020000795, presso Banca Etica, intestato a Compagnia del Teatro povero di Monticchiello soc coop di comunità; http://paypal.me/teatropovero. Nel magazzino c’erano scenografie, palchi, strutture dei vecchi spettacoli estivi e invernali, le sedute per la platea e una parte significativa del materiale elettrico. Si tratta di un patrimonio di decenni di storia teatrale che per rappresentava anche un prezioso archivio da cui attingere per riutilizzare elementi scenografici. Oltre alle scenografie, nel magazzino c’era parte dei materiali elettrici di scena (cavi, prese, quadri elettrici, proiettori, ecc.) e le centinaia di sedie per la platea.

Si è salvato solo ciò che era in piazza, “La casa silente”, l’ultimo autodramma: il palco dello spettacolo di quest’anno, che sarà fondamentale per iniziare a ricostruire, e le sedie che erano già state posizionate per la platea. La priorità ora è trovare un magazzino temporaneo per il palco e per le sedie. L’impreditore Giannetto Marchettini, presidente Ance Siena, ha subito scritto: "Aiutiamo il Teatro Povero a rialzarsi subito da questa tragedia".