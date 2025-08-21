Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Dalla musica al flamenco. Bocciarelli cala il poker
21 ago 2025
21 ago 2025
RICCARDO BRUNI
Cronaca
Dalla musica al flamenco. Bocciarelli cala il poker

Da oggi a domenica quattro serate nell’ambito della rassegna senese. Le note di Corbini, l’omaggio a Sinatra, danza andalusa e la chitarra di Stracciati.

Vincenzo Bocciarelli

Vincenzo Bocciarelli

Per approfondire:

L’estate sboccia ancora a Siena. Tra musica e danza, un lungo fine settimana di appuntamenti per tutti i gusti. Riparte da oggi il calendario di eventi estivi ‘Sboccia l’estate’ proposto dai Teatri di Siena, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Un programma che si è sviluppato attraverso una carrellata di oltre quaranta appuntamenti tra musica, teatro, danza e spettacoli per bambini che dopo il grande successo degli eventi di luglio (con una Piazza del Campo colma di pubblico ed entusiasmo) e della prima parte di agosto, si prepara adesso a quattro nuove serate di spettacolo e bellezza, fino a domenica.

Stasera alle 19.30 si parte dalle Fonti di Pescaia con ‘Sunset & Songs’, un concerto-aperitivo si cui sarà protagonista Sergio Corbini accompagnato dalla luce del tramonto. Da venerdì a domenica gli eventi si sposteranno invece in Piazza San Francesco. Domani alle 21.15 sarà la volta di ‘Sinatra – The man and his history’, con Gianluca Guidi che renderà omaggio a una delle voci più celebri e amate del Novecento in una serata che fonde musica e teatro; mentre sabato, sempre alle 21.15, atmosfere andaluse con ‘Duende’, lo spettacolo a cura dell’Associazione AndaluSiena che porterà il fascino del flamenco nel cuore della città. Domenica, infine, il chitarrista Giulio Stracciati accompagnerà il pubblico in un viaggio che va da Bach a Morricone, con un recital per chitarra, accompagnato dalle coreografie di Irene Stracciati. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. "La rassegna – commenta il direttore dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli – è pensata per offrire a cittadini e visitatori un’estate di qualità, fatta di eventi che sanno unire stili e linguaggi diversi. Ci spostiamo dalla Fortezza Medicea alle Fonti di Pescaia, fino a piazza San Francesco. In questi giorni avremo quattro occasioni speciali per incontrarci e condividere emozioni, in alcuni dei luoghi più iconici e suggestivi della città. Abbiamo pensato a un cartellone che valorizzi Siena come palcoscenico naturale e che metta al centro l’arte, la bellezza e la voglia di stare insieme".

C’è ancora voglia d’estate a Siena, quindi, ma soprattutto di eventi capaci di coinvolgere diversi tipi di pubblico, che è del resto l’impostazione assunta dalla programmazione teatrale senese anche nella stagione invernale.

Riccardo Bruni

