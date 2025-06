Corso da 900 ore per fare il cuoco

Interessante possibilità a Siena per chi vuole diventare aiuto cuoco e trovare lavoro già in durante la stagione turistica. L’agenzia formativa Cescot Siena infatti organizza, in collaborazione con Cpia Siena 1 e l’Azienda Florida Srl, un percorso formativo gratuito per la qualifica di Aiuto Cuoco (livello 3 Eqf), nell’ambito del progetto regionale ’Sviluppo Intelligente per l’Evoluzione Nell’Arte culinaria – S.i.e.n.a.’, cofinanziato dal Pr Fse+ Toscana 2021-2027 e promosso all’interno del programma Giovanisì.

Il corso è rivolto a persone maggiorenni, disoccupate o inattive: 15 i posti. Le attività formative, che si svolgeranno da giugno a marzo 2026 nella sede Cescot Siena in Strada Statale 73 Levante (località Due Ponti), prevedono 900 ore totali tra aula, laboratorio, orientamento e stage in aziende del territorio. Il corso fornirà competenze tecniche e pratiche legate alla preparazione e gestione delle materie prime in cucina, con particolare attenzione alla valorizzazione dei piatti della tradizione senese.

È prevista inoltre un’indennità di frequenza e rimborsi spese per trasporti e vitto, in base alla frequenza. Un momento chiave per conoscere da vicino il percorso è stato il seminario informativo giovedì scorso nell’Aula Polivalente di Cescot Siena. L’incontro è stato l’occasione per approfondire obiettivi, contenuti, requisiti di accesso e modalità di iscrizione, oltre a confrontarsi con il team formativo. Le iscrizioni sono comunque aperte fino a venerdì 13 giugno alle 13.

Informazioni e iscrizioni tramite Cescot Siena: 0577 252234 - WhatsApp 3666125454 – www.cescot.siena.it.