Corrida del Contadino. Sfida a suon di giochi

Un paese unito come pochi e davvero coinvolgente quando è il momento di fare festa e di godersi la buona compagnia. A Petroio oggi inizia il frizzante weekend della "Corrida del Contadino", edizione n. 12 dell’evento che vede in prima fila la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Petroio. E se le contrade, domenica pomeriggio al campo sportivo, con i componenti vestiti da contadini si sfideranno a suon di giochi, tra abilità da mettere in mostra, risate e spinte dal tifo, per aggiudicarsi il panno dipinto da Giulia Massai, oggi il programma (16.30) parte al teatro con lo spettacolo di animazione musicale della scuola dell’infanzia "Arca di Noè" di Petroio "Sens... in Viaggio". La sera, in piazza, la tradizionale grande grigliata con carne alla brace a volontà, musica live e dj set.

Domani mattina (11) il tour guidato al Museo della Terracotta (Petroio è rinomato per la sua storia artigianale legata alla produzione di terracotta), nel pomeriggio alle ore 16 la Santa Messa e la benedizione delle contrade e del palio di Giulia Massai. La sera stand gastronomici aperti e ancora tanta musica. La giornata finale è quella di domenica 22 giugno quando, alle 15.30, partirà il corteo da Piazza Matteotti verso il campo sportivo "A. Picchi", teatro della "Corrida del Contadino". E poi sarà ancora festa, per la contrada vincitrice e per tutto il paese, con la buona cucina nel centro storico e l’intrattenimento musicale. Tutte le sere l’"Apericontadino" in Piazza Padelle, altro momento dove la gioventù sarà protagonista.

L.S.