Consegnato il riconoscimento alla giovane compositrice

Alla giovane compositrice Noemi Savková, proveniente dalla Repubblica Ceca, è stata assegnata la borsa di studio sostenuta dai Club Soroptimist International, da anni partner dell’Accademia Musicale Chigiana in un impegno condiviso a favore del talento femminile nella musica. La consegna del riconoscimento si è svolta nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini, in occasione del concerto conclusivo del corso di Composizione per strumenti antichi, tenuto dal maestro Simone Fontanelli, con il quale è calato il sipario anche sul Chigiana Summer Academy 2025.

L’importante riconoscimento è stato conferito alla compositrice per il suo brano ‘The Trembling of the Gras’s (Il tremolio dell’erba) per quattro viole da gamba, eseguito in prima assoluta dal Consort di viole da gamba in residence del corso: Réka Nagy, Klára Hervai-d’Elhoungne, Marius Malanetchi, Mirela Peñalver.

"Il riconoscimento – spiegano gli organizzatori – nasce dalla collaborazione tra l’Accademia Musicale Chigiana e una rete di Club italiani del Soroptimist International d’Italia, con l’obiettivo di promuovere l’empowerment femminile attraverso il sostegno all’alta formazione musicale, rendendola più accessibile, inclusiva e libera da ogni discriminazione di genere". A consegnare la borsa di studio è stata Anastasia Sardo, presidente del Soroptimist Club Siena, intervenuta in rappresentanza dei Club promotori del progetto di rete. Il corso di Composizione per strumenti antichi, parte del programma Chigiana-Mozarteum Baroque Program, è stato affidato al maestro Simone Fontanelli, compositore, direttore d’orchestra e docente di Musica strumentale contemporanea.