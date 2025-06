"Premio Busoni" al pianista Anselmi

Il concorso nazionale "Premio Busoni 2025" ha parlato anche empolese. A vincere il primo premio con il voto di 95/100 della decima edizione, andata in scena alla Scuola Comunale di Musica di Castelfiorentino, è stato infatti il giovane concittadino del famoso compositore a cui è intitolato il prestigioso concorso, Luca Anselmi (nella foto). Al quinto anno dell’Istituto Superiore Fermi - Da Vinci di Empoli ed allievo del maestro empolese Alessio Cioni, in un nutrito lotto di partecipanti provenienti da tutta Italia ha convinto una giuria di altissimo pregio e professionalità (Sabrina Bessi, Dario Cappetti, Fabrizio Graceffa, Chiara Tommasoni ed Alessio Cioni) eseguendo brani impegnativi con grande padronanza tecnica e musicalità: un’Invenzione a due voci di Johann Sebastian Bach, una Sonata di Ludwig van Beethoven e la Polacca in sol minore di Frederic Chopin. Anselmi, che si sta preparando per sostenere a settembre esami di pianoforte presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno.

Ad aggiudicarsi il primo premio assoluto è stata invece Giuditta Landozzi di Poggibonsi, con il Preludio di Chopin e l’Improvviso di Schubert, eseguiti con grande maturità espressiva e padronanza tecnica che le hanno fatto ottenere il massimo dei voti. Oltre alla Coppa e al Diploma, ha vinto una borsa di studio ed un concerto a lei riservato ed organizzato dall’Orchestra d’archi Busoni di Empoli.