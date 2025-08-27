Concorso ‘A tavola con il Nobile’. Il trionfo della contrada di Cagnano

“L'arma” del cinema

Cronaca
27 ago 2025
DIEGO MANCUSO
Le cuoche della contrada hanno vinto presentando l’ottimo piatto ‘Ventagli di trippa e pecorino’ .

"Noi siamo le vere massaie": ci sono orgoglio e pragmatismo nell’affermazione di Adriana Tonini e Fiorenza Romagnoli, le cuoche della contrada di Cagnano che, con il piatto ‘Ventagli di trippa e pecorino’, hanno trionfato nel concorso ‘A tavola con il Nobile’, riportando nell’Opio un’affermazione che mancava dal 2008. E c’è anche una punta di malizia (altrimenti, che contrade sarebbero?) verso le avversarie che, stando ai soliti ‘si dice’, si affiderebbero anche a chef professionisti per l’elaborazione dei piatti in gara. "Appena il Consorzio del Vino Nobile ha comunicato il tema di quest’anno, la pasta fresca e la sua farcitura, ci siamo messe subito all’opera" raccontano Adriana e Fiorenza. "Abbiamo escluso i cannelloni, troppo scontati, e i classici ravioli che, pur disponendo dell’eccellente ricotta locale, sarebbero stati penalizzati dalla mancanza di verdure di stagione. E allora – prosegue Adriana – dopo un passaggio col brasato, siamo arrivate a questi ‘ventagli’ perché Fiorenza è una riconosciuta ‘maga’ nella preparazione della trippa e il nostro pecorino è di prim’ordine. Per l’impasto abbiamo usato solo farina di grano della Val d’Orcia e infine ci siamo presentate al ‘banco d’assaggio’, formato da una ventina di nostri contradaioli, che hanno dato il via libera alla preparazione con cui competere". "Con la giuria – prosegue il racconto – si è creato subito un clima di grande cordialità, ci sono state richieste di bis e, visto che avevano disponibilità di tempo, i giudici hanno anche pranzato da noi. La premiazione è stata emozionantissima". Ora Adriana e Fiorenza sono subissate di richieste di ripetere il piatto, anche al di là dell’obbligo regolamentare di inserirlo nel menù di una serata ordinaria; ed è significativo che le richieste più pressanti vengano dagli spingitori che, al termine delle prove notturne, sono accomunati da un appetito insaziabile e dal bisogno di consumare cibi sani e nutrienti.

Diego Mancuso

