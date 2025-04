Colle: ecco i soldi per il Mattatoio. Arriva un finanziamento da parte della Regione di 250mila euro

Il Mattatoio Comunale di Colle potrà contare su un finanziamento di 250mila euro stanziato dalla Regione Toscana. Si tratta di un intervento decisivo, pensato per rilanciare una struttura considerata strategica per il settore agro-zootecnico e per la lavorazione delle carni, con un impatto che supera i confini della Valdelsa e interessa anche il sud della provincia di Firenze e l’area orientale della provincia di Grosseto.

"Questo finanziamento risponde alle esigenze concrete di allevatori, macellai e aziende di trasformazione del territorio – ha dichiarato Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva e vicepresidente del Consiglio regionale –. Una volta rinnovato e correttamente gestito, il mattatoio sarà in grado di macellare giornalmente fino a 500 capi suini e ovini e 60 capi bovini, un risultato importante per tutta la filiera agroalimentare". Il contributo economico arriva con l’approvazione della seconda variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Toscana. Il piano di investimento, coperto quasi per intero dalla Regione, permetterà di realizzare una struttura moderna, sicura e sostenibile dal punto di vista ambientale. Il rilancio del mattatoio comunale rientra in una strategia regionale più ampia, che punta a rafforzare le filiere produttive tipiche della Toscana, mettendo al centro innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

"La Regione Toscana – afferma Anna Paris, Consigliera regionale del Partito Democratico, che esprime pieno apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente Eugenio Giani e dall’Assessora Stefania Saccardi – si conferma ancora una volta al fianco delle imprese agricole e della filiera agroalimentare di qualità. L’intervento deciso a sostegno del Mattatoio Comunale di Colle Val d’Elsa è la dimostrazione concreta di un impegno che guarda al futuro e alle esigenze reali di una vasta comunità produttiva". "L’intervento regionale di 250mila euro – prosegue Paris - pone fine a un’interlocuzione con la Regione per un ammodernamento dell’impianto, che parte dalla precedente Amministrazione comunale obbligata alla chiusura del mattatoio per via del processo di scarico delle acque reflue non a norma. Con questi diventerà una struttura moderna, sicura e a basso impatto ambientale e soprattutto in grado di rispondere alle esigenze di allevatori, macellai e aziende di trasformazione della zona che realizzano di produzioni di eccellenza nel settore della lavorazione delle carni suine e bovine, filiere tipiche della nostra regione".