"Caro bollette. La Regione crei un fondo"

"Una proposta di buon senso e che guarda all’economia del Paese reale quella lanciata dal capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, nonché segretario regionale Marco Stella, che come amministratori locali sposiamo in pieno". Così la capogruppo in Consiglio comunale Lorenza Bondi e il capogruppo in Consiglio provinciale Paolo Salvini rilanciano sul territorio la direzione tracciata dal segretario regionale di Forza Italia sull’innalzamento dei costi delle bollette.

"Il mantenimento del contatto con il territorio parte dal non perdere mai di vista i bisogni reali della comunità. L’innalzamento del costo energetico ha indistintamente impattato sulle famiglie – si afferma –, talvolta anche in maniera pesante. Se a questo aggiungiamo che il complessivo costo della vita è in crescita, è facile comprendere quanto il potere di acquisto si sia assottigliato non solo per le fasce più deboli, già attrici loro malgrado di una corsa costante al far tornare i conti, ma sia andato a intaccare anche il ceto medio".

I due consiglieri tracciano il dato degli aumenti energetici: "In un anno in cui il costo del gas è lievitato del 60% e quello dell’energia elettrica ha segnato +27%, è facile tirare le somme e capire quanti soldi in più ciascuno di noi ha speso. Per questo rilanciamo la proposta di Marco Stella affinché il presidente Giani (Pd) e la sua Giunta di centrosinistra istituiscano un fondo per aiutare famiglie e imprese a pagare le bollette, magari tagliando le spese improduttive o attingendo a quei soldi che la Regione ha incassato in più dopo l’aumento dell’Irpef".