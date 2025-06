Campostaggia compie 25 anni! Giornata ricchissima di eventi

Il gran giorno sta per arrivare. Domani l’ospedale di Campostaggia festeggerà i 25 anni di vita con tutta una serie di eventi e i protagonisti di ieri e oggi: dai sindaci e dai dirigenti della Asl di allora ai sindaci e ai dirigenti della sanità attuali. Sarà una giornata con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro, come dice la canzone. Ricordi, ma anche importanti progetti sulla rampa di lancio, tra tutti i potenziamento del Pronto soccorso. Si annuncia una giornata davvero speciale: servizi a libero accesso (tra cui consulenze vaccinali e screening dell’epatite C ), dibattiti, concerti. Con il coordinamento del giornalista David Taddei, si avvicenderanno tanti ospiti. Si parte alle 9,30 con il saluto della direttrice di Campostaggia Lucia Grazia Campanile, e a seguire gli interventi dei direttore generale Asl Toscana Sud Est Marco Torre, dei cinque sindaci dell’Alta Val d’Elsa, dell’assessore regionale Simone Bezzini e del presidente della Regione Eugenio Giani. E poi le parole di Valerio Del Ministro, già direttore della Zona Alta Val d’Elsa della ex Usl 7, che ripercorrerà la storia di Campostaggia, dell’ex sindaco di Colle Marco Spinelli, che ricorderà la figura di Pierluigi Marrucci, responsabile della Usl locale in quegli anni fondamentali per la realizzazione del monoblocco. Interverranno anche l’ex governatore toscano Claudio Martini, la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, i responsabili Asl Tse per la provincia di Siena dei Lavori Pubblici Alessandro Frati, e delle Manutenzioni Cristina Pepi. Parleranno del progetto del nuovo Pronto soccorso e degli altri investimenti in programma sull’ospedale. Nel pomeriggio, alle 15, sulla terrazza del bar, la presentazione della mostra "Com’eri vestita?", che affronta un tema purtroppo di grande attualità: la violenza di genere. Ne discuteranno la responsabile Amnesty International Toscana Silvana Moroni, e la giornalista e responsabile della comunicazione dell’Associazione Donne Insieme Valdelsa Barbara Amoroso Donatti. Alle 16 spazio a un approfondimento del libro della professoressa di Storia contemporanea della Sapienza. Chiara Giorgi "Salute per tutti - Storia della sanità in Italia dal dopoguerra a oggi". Moderati dalla caposervizio de La Nazione Siena Michela Berti, ne parleranno l’assessore regionale Bezzini, l’ex ministro della Sanità Rosy Bindi e la sindaca di Poggibonsi Cenni. Finale alle 17,30 all’insegna della musica classica: nell’atrio dell’ospedale il concerto del pianista Alessio Tonelli.